Вертикальный паровой пылесос Kitfort "2 в 1" КТ-575-2

Паровым пылесосом Kitfort КТ-575 с функцией вертикальной парковки можно пользоваться как пылесосом и паровой шваброй по отдельности и одновременно всасывая пыль, мелкий мусор, очищая поверхность от грязи, въевшихся пятен и жира при помощи горячего пара. Пылесос с резервуаром для воды 450 мл и вместительным пылесборником 1,1 л удобен при локальной и генеральной уборке. Он в разы упрощает и делает её быстрее. Теперь веник, паровую швабру и пылесос можно заменить всего одним устройством паровым пылесосом. Паровой пылесос можно использовать для уборки: паркета, ламината, линолеума, дерева, ковровых покрытий и керамической плитки. Пылесос манёвренный благодаря колёсикам и специальной конструкции щётки для пола. На щётку прибора крепится на липучках узкая тряпка, которая вытирает лишнюю влагу от основной тряпки. Установка и снятие держателя тряпки осуществляется путём нажатия на боковые педали и поднятием пылесоса вверх. Для вашего удобства на рукоятке расположена панель управления.А на верхнем держателе шнура есть выступ для более удобного размещения шнура во время уборки. Несмотря на свой величественный вид пылесосом легко управлять! Вы сможете легко наклонять его и убираться даже в труднодоступных местах.
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, Паровые швабры
, Пароочистители
, Пылесосы
, Роботы-пылесосы
, Стеклоочистители
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06.02.2021
Удобно сразу пылесосить и мыть полы, комплектация, дизайн.
Недостатки:
Не обнаружены
Комментарий:
Приобрели пылесос в августе 20 года.
Не могу нарадоваться покупке.
Дома двое детей и убираться нужно каждый день , с помощью паровой швабры/пылесоса Kitfort 575-2 уборка занимает в два раза меньше времени, т.к. одновременно пылесошу и мою полы.
Пылесос достаточно тяжелый , но это даже большой плюс , потому что за счёт этого полы моются очень хорошо и без разводов. Пар подаётся при нажатии кнопки, которая удобно расположена на ручке пылесоса. Полы влажные, но не мокрые. По громкости как обычный пылесос.
Можно использовать по отдельности как швабру , так и пылесос.
16.05.2020
Скорость нагрева, качество сборки, количество насадок
Недостатки:
Насадка-скребок для мытья окон. Резина довольно плотная, мне показалось неудобно мыть ей окна, поэтому использую старый скребок.
Комментарий:
Прибор использую не так давно, но свою эффективность и пользу он уже продемонстрировал. Удалось отмыть труднодоступные места: изгибы ручек кранов, а также осадки под самими ручками каркасные элементы у окон. Получилось промыть вентиляционные фильтры над плитой, что были загрязнены жиром и пылью. Струя пара растворяет сам жир температурой, после выбивает его давлением. Как и рекомендовалось в инструкции, сильные загрязнения до самой чистки паром я обработал спец. средством. В моем случае, это жироудалитель.
Перед покупкой изучал опыт использования других людей. Многие жаловались на то, что щетина у насадок быстро сгибается. Но, если на нее не давить, то она прослужит намного дольше. Материал у нее довольно жесткий. Даже слабыми нажатиями удалось убрать загрязнения.
Как итог: устройством оказался доволен. Если был выбор, брать ли прибор еще раз, то я бы определенно его взял. Надеюсь, устройство прослужит долго.