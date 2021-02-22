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Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий

Артикул: 311794
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  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 5
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 6
Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 5
Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - фото 6
1 790 руб. 
2 506 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311794
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKitfort
Тип товараОтпариватели
Ручной отпариватель Kitfort КТ-955 станет вашим незаменимым помощником дома и в поездках. Корпус отпаривателя выполнен из силикона, он эластичный и складывается, поэтому устройство можно компактно уложить в чемодан или сумку и везде возить с собой. С помощью ручного отпаривателя можно не только прогладить одежду, шторы, вещи из сложной ткани или формы, но и освежить их. А также продезинфицировать, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы. В комплекте с отпаривателем идёт ворсовая щётка, которая идеально подходит для удаления различных загрязнений (шерсть домашних животных, волосы, нитки и тд). Ручной отпариватель имеет съёмный резервуар для воды ёмкостью 100 мл, который легко наполнять водой. Время нагрева составляет всего 90 секунд. Благодаря удобной ручке прибор удобно держать во время глажки и обработки паром. На дне бойлера отпаривателя находится переключатель напряжения для использования прибора в различных сетях электропитания, что очень удобно, если вы путешествуете.


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Самовывоз невозможен
Отпариватель ручной Kitfort КТ-955-2 синий - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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