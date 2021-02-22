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Масса: 7,8 кг. Габариты: 54х21х54 см. Высота кресла: от 79 до 92 см. Высота сиденья: от 41 до 54 см. Глубина сиденья: от 38 до 41 см.

Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.