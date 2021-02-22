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Смеситель для раковины Esko Baku BK 26

Артикул: 311519
  • Смеситель для раковины Esko Baku BK 26 - фото 1
  • Смеситель для раковины Esko Baku BK 26 - фото 2
Смеситель для раковины Esko Baku BK 26 - фото 1
Смеситель для раковины Esko Baku BK 26 - фото 2
7 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311519
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БрендEsko
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Эко-режимнет
Запорный клапанкерамический картридж
Встраиваемыйнет
Длина излива138 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Высота излива101 мм
Цветхром
Тип управленияоднорычажный
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Материал корпусалатунь
Подсветканет
Особенностигибкая подводка
Длина, см18.5
Ширина, см16.8
Высота, см5.2
Вес, кг1.5
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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