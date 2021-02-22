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Термостат для ванны Esko Mikros T3054 E

Артикул: 311484
Термостат для ванны Esko Mikros T3054 E
13 250 руб. 

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10 990 руб. 

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Артикул: 311484
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендEsko
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатесть
Поворотный изливнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастенный
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапантермостатический картридж
Длина излива102 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Особенностижесткая подводка
Материал корпусалатунь
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Цветхром
Термостат Esko - это гарантия комфортного и безопасного использования. Итальянский термостатический картридж обеспечивает надежную работу смесителя, а ограничитель температуры защищает от ожогов. Аэратор модели находится под углом, что делает использование максимально комфортным и имеет систему экономии воды. Современный и эргономичный дизайн коллекции гармонично дополнит интерьер Вашей ванной комнаты.


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Самовывоз невозможен
Термостат для ванны Esko Mikros T3054 E – стоимость товара 13250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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