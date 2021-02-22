Сушка для овощей и фруктов Ротор Дива СШ-007-11 3 поддона прозрачный

Электрическая сушилка Дива создана для высушивания овощей, фруктов, грибов, ягод, трав, мяса, рыбы и др. в домашних условиях. Высушивание происходит за счет обдувания продуктов потоком горячего воздуха, одновременно с высушиванием происходит уничтожение микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов. Внутри корпуса сушилки находятся пластиковые лотки с небольшими отверстиями, под которыми расположен вентилятор и трубчатый нагреватель (тэн). Поток горячего воздуха обдувает продукты, расположенные на лотках, и удаляется из сушилки с помощью вентилятора. Тепловое излучение, которое выделяется с помощью тэнов в сушилке, поглощается водой, а не продуктами. Высушивание происходит при невысоких температурах — от 20 до 70 градусов, а продукт сохраняет витамины практически полностью. Отверстия в лотках небольшого размера, что позволяет высушивать мелкие ягоды. Время сушки колеблется от 2 до 22 часов, в зависимости от продукта, эффективность — около 80%.