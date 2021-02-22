Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый

Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ работает с производительностью до 2,6 кг/мин. за счет максимальной мощности до 1700 Вт, достигаемой при блокировке вала. Прибор снабжен 2 дисками для фарша и насадкой для приготовления колбасок-кеббе. Функция реверса поможет достать жилистый кусочек мяса, не разбирая мясорубку полностью. Лоток для загрузки мяса изготовлен из прочного металла, двигатель мясорубки имеет защиту от перегрева, что обеспечит прибору долгий срок эксплуатации. Прорезиненные ножки предотвратят скольжение прибора по столу во время работы.