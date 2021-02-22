Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Мясорубки
|Цвет
|серый металлик
|Номинальная мощность
|290 Вт
|Максимальная мощность
|1700 Вт
|Система реверса
|есть
|Защита двигателя от перегрузки
|есть
|Максимальное время непрерывной работы
|15 мин
|Мытье в посудомоечной машине
|да
|Материал корпуса
|металл
|Материал лотка
|металл
|Соковыжималка
|нет
|Насадки
|насадка для кеббе, 2 диска для фарша
|Комплектация
|насадки, толкатель, загрузочный лоток
|Прочее
|прорезиненные ножки
|Вес
|3,6 кг
|Размеры (ВхШхГ)
|17,2х39,2х34 см
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