Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый

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Компактная, но мощная многофункциональная машина с самозатачивающимся ножом будет служить долго и надежно. С помощью двух решеток из нержавеющей стали Вы легко сможете регулировать толщину нарезки мяса, а специальные насадки-овощерезки позволят нашинковать овощи на Ваш вкус, в том числе кубиками.

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