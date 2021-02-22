Мясорубка Bosch MFW3X10B черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Мясорубки
|Цвет
|черный
|Номинальная мощность
|500 Вт
|Максимальная мощность
|2000 Вт
|Мощность при блокировке вала
|2000 Вт
|Система реверса
|есть
|Максимальное время непрерывной работы
|10 мин
|Максимальная производительность, кг/мин
|2.5
|Мытье в посудомоечной машине
|да
|Страна бренда
|Германия
|Материал корпуса
|пластик
|Материал лотка
|пластик
|Соковыжималка
|нет
|Насадки
|для колбас, диск для фарша
|Функции и особенности
|отсек для хранения насадок
|Комплектация
|насадка для приготовления колбас, диск для фарша, лоток, толкатель
|Прочее
|прорезиненные ножки
|Вес
|4.04 кг
|Размеры (ВхШхГ)
|25х16х23 см
Похожие товары
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв