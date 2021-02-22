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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Настольные светильники SONNEN Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, "СОВА", желтый, 236673

Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, "СОВА", желтый, 236673

Артикул: 311410
  • Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 1
  • Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 2
  • Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 3
  • Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 4
  • Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 5
  • Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 6
Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 1
Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 2
Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 3
Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 4
Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 5
Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, &quot;СОВА&quot;, желтый, 236673 - фото 6
850 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311410
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSONNEN
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего стола
Стильмодерн
Тип цоколяE27
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпуседа
Регулировка яркостинет
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основанияпластик
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см37.5

Для светильника высотой 38 см подходит любая технология бытовых ламп (накаливания, люминисцентная, светодиодная) с цоколем Е27, благодаря чему можно самостоятельно выбрать яркость и оттенок света. При использовании лампы накаливания, максимальная мощность не должна превышать 40 Вт. Яркий и стильный корпус из пластика станет интересным дополнением в детскую. Поставляется в комплекте с подставкой. Лампочка в комплект не входит.

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Светильник настольный SONNEN OU-603, на подставке, ЦОКОЛЬ Е27, "СОВА", желтый, 236673 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 850 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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