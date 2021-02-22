Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER

Выполнены из самоклеящейся матовой бумаги и надежно приклеиваются к поверхности любой формы и материала. Особый клейкий состав и структура бумаги не позволяют удалять этикетку без её разрыва. Ширина этикетки составляет 40 мм, длина - 74 мм. Комплект из 500 штук является выгодным приобретением и способен опечатать большое количество документов.

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