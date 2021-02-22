Папки-файлы перфорированные А4 STAFF Clear, КОМПЛЕКТ 100 шт., гладкие, 25 мкм

Перфопапки формата А4 с вертикальным размещением содержат универсальную перфорацию, а также имеют гладкую поверхность и прочные швы. Толщина пленки - 25 мкм, что подходит для хранения до 20 листов в 1 папке-файле. В комплекте 100 шт.

Данный товар относится к эконом-сегменту.

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