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Главная Канцтовары Товары для школы Рюкзаки, ранцы, сумки Brauberg Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см

Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см

Артикул: 311245
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  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 1
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 2
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 3
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 4
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 5
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 6
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 7
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 8
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 9
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 10
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 11
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 12
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 13
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 14
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 15
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 16
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 17
  • Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 18
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 1
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 2
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 3
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 4
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 5
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 6
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 7
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 8
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 9
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 10
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 11
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 12
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 13
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 14
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 15
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 16
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 17
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - фото 18
2 860 руб. 
3 420 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311245
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Рюкзак изготовлен из высококачественной влагоотталкивающей нейлоновой ткани с качественной отделкой.

Широкие дышащие лямки имеют S-образную форму. Особая конструкция лямок, с пришитием по всему верхнему краю, позволила сделать этот элемент еще надёжнее и удобнее, благодаря чему носить рюкзак еще комфортнее.

Удобная мягкая вентилируемая спинка с воздушными спонжевыми панелями разработана с учетом анатомических особенностей детей младшего и среднего школьного возраста. В процессе эксплуатации равномерное распределение нагрузки позволит сохранить правильную осанку!

В основном отделении рюкзака можно легко и быстро разместить учебники и тетради формата А4+, а также воспользоваться прижимным отделением на резинке и дополнительным большим карманом-сеткой на молнии. Внутри основного отделения находится именная карточка школьника. Передний нижний карман подойдет для пенала или ланчбокса, или мелочей, которые можно аккуратно разместить в дополнительных карманах. Передний верхний карман подойдет для различных школьных мелочей. Такая организация пространства поможет держать принадлежности в сохранности и приучить ребенка к порядку.

Качественная фурнитура обеспечивает надежную и плавную работу замков. Рюкзак легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя металлическими бегунками.

В боковых складывающихся карманах можно разместить бутылочку, термос, или зонт.

Нести рюкзак будет удобно не только на плечах, но и в руке, за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Усиленное жесткое дно не прогибается под весом учебников, обеспечивает устойчивость рюкзака и сохраняет содержимое, легко очищается.

Светоотражающие элементы расположены со всех сторон рюкзака. Принт и нашивка также отражают свет, обеспечивая максимальную заметность в темное время суток.

Яркая этикетка расположена на передней стороне рюкзака, делая его более заметным на полке магазина, а информация в ней отражает главные потребительские свойства, помогая покупателю принять решение о покупке.

Рюкзак поставляется с надутой воздушной подушкой, которая помогает транспортировать изделие сохраняя товарный вид.

Рюкзак упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Рюкзаки и ранцы BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании рюкзаков и ранцев для детей. Именно поэтому BRAUBERG выбирают дети и родители по всей стране. Закажите рюкзак BRAUBERG прямо сейчас и убедитесь в этом сами!



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Самовывоз невозможен
Рюкзак BRAUBERG CLASSIC, легкий каркас, премиум материал, Butterfly, фиолетовый, 37х32х21 см - стоимость товара 2860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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