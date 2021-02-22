Точилка электрическая ЮНЛАНДИЯ Stars, питание от 4 батареек АА, корпус фиолетовый

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Точилка с ярким фиолетовым корпусом, выполненным из ударопрочного пластика, и прочным прямым лезвием поможет ребенку быстро и качественно заточить любые деревянные и пластиковые карандаши диаметром 6-8 мм. Подходит как для чернографитных, так и для цветных карандашей. Имеет противоскользящее основание. Механизм приходит в движение при помощи электричества от 4 батареек АА (в комплект не входят) и оснащен предохранительным клапаном. Затачивание начинается автоматически после помещения карандаша внутрь точилки. Для правильной заточки необходимо удерживать карандаш от вращения. Уже через несколько секунд он идеально заточен и готов к использованию.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Точилка ЮНЛАНДИЯ "Stars" - отличный выбор для тех, кто хочет освободить себя и ребенка от рутины и превратить заточку карандашей в увлекательный процесс. Понравилось? Оформите заказ в нашем интернет-магазине прямо сейчас!
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