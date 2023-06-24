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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Степлеры, скобы, антистеплеры Brauberg Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный

Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный

Артикул: 311187
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  • Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 1
  • Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 2
  • Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 3
  • Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 4
  • Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 5
  • Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 6
  • Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 7
Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 1
Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 2
Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 3
Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 4
Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 5
Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 6
Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - фото 7
1 550 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311187
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Рабочий механизм и корпус выполнены из металла. Способен скрепить до 200 листов бумаги. Подходит для скоб № 24/6, 26/6, № 23/15, № 23/17, № 23/20, № 23/8, 24/8, № 23/23, № 23/10, № 23/24, № 23/13. Глубина закладки бумаги регулируется - до 66 мм. Закрытый вид сшивания. Фронтальная загрузка скоб.

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Степлер МОЩНЫЙ №24/6-23/24 металлический BRAUBERG Heavy duty, до 200 листов, черный - данный товар вы можете купить по цене 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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