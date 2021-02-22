Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Classic, до 25 листов, синий

Способен скрепить до 25 листов. Стандартный размер скоб №24/6, 26/6. Глубина закладки бумаги - 65 мм. Виды сшивания: открытый, закрытый и прямой. Не займет на рабочем столе много места, а глубокий синий цвет отлично будет дополнять любой интерьер.

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