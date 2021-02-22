Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Original, до 25 листов, оранжевый

Степлер - это полезный предмет, который можно встретить на столе не только школьников и студентов, но и офисных работников, а также предпринимателей.

Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить 25 листов за один раз, что существенно способствует экономии рабочего времени. Размер скоб №24/6, 26/6 подходит для бумаги различной плотности. Глубина закладки бумаги, которая определяется расстоянием от края бумаги до места пробивки - 65 мм. Корпус изготовлен из пластика. Виды сшивания: открытый, закрытый и прямой. Деловой аксессуар не займет на рабочем столе много места, а насыщенный оранжевый цвет в сочетании с серым станет отличным акцентом в интерьере.

Безупречное немецкое качество степлера BRAUBERG "Original" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.

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