Сумка деловая для документов из ткани на молнии, 37х32х5см, синяя, STAFF

Сумка изготовлена из полиэстера, таким образом папка имеет небольшой вес, практична.

Внутри сумки отделение для документов формата А4. Застежка-молния по верхнему краю. Ручки-тесьма. Застегивается на молнию.

Ни одному современному человеку, который работает в офисе либо же занимается ведением своего собственного бизнеса, не обойтись без качественной и стильной деловой сумки.

Деловые сумки предназначены для того, чтобы в них переносить официальные бумаги и различную документацию. Они не просто удобны в использовании, но также позволяют обеспечить сохранность соответствующих документов. Кроме того, правильно подобранная сумка для документов способна гармонично дополнить внешний облик своего владельца, придать ему необходимой серьезности.

STAFF – лучшее соотношение цены и качества. Закажите сумку STAFF и убедитесь в этом сами!