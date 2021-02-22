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Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329

Артикул: 311099
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  • Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 1
  • Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 2
  • Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 3
  • Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 4
  • Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 5
  • Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 6
  • Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 7
  • Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 8
Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 1
Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 2
Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 3
Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 4
Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 5
Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 6
Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 7
Папка архивная для переплета Форма 21 40 мм с гребешками БУРАЯ, 4 отверстия, завязки, STAFF,72329 - фото 8
160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311099
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БрендStaff
Тип товара

Папка стандартного формата А4 вмещает до 450 листов. Материал крышки выполнен из переплетного картона, материал корешка - из бумвинила. Ширина корешка составляет 40 мм. Внутренние гребешки с четырьмя отверстиями позволяют подшивать документы с помощью тесьмы, нити или механизма для скоросшивания. Подходит для работы со станками для архивного переплета документов УПД (531080, 531081, 531082).

Архивная папка STAFF поможет сохранность целостность важных бумаг на длительное время. Спешите приобрести все необходимое для успешной трудовой деятельности в нашем интернет-магазине!



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