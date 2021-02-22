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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Степлеры, скобы, антистеплеры Brauberg Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный

Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный

Артикул: 311081
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  • Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 1
  • Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 2
  • Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 3
  • Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 4
  • Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 5
  • Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 6
  • 228569, Степлер-плаер BRAUBERG &quot;Extra Easy Press&quot;, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 7
Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 1
Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 2
Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 3
Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 4
Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 5
Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 6
228569, Степлер-плаер BRAUBERG &quot;Extra Easy Press&quot;, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - фото 7
380 руб. 
Купить
Артикул: 311081
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Скрепляет до 30 листов, при этом прикладывается на 25% меньше усилий, чем при работе с обычными моделями. Используются скобы № 24/6, 26/6. Позволяет производить сшивание прямым, закрытым и открытым способом. Глубина закладки бумаги - 45 мм. Корпус выполнен из металла черного цвета. Не займет на рабочем на столе много места.

Безупречное немецкое качество данной модели по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.

Степлер-плаер "Extra Easy Press" BRAUBERG готов обеспечить эффективную работу в офисе. Спешите выгодно приобрести товары для офиса в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Степлер-плаер BRAUBERG Extra Easy Press, №24/6, до 30 листов, металлический корпус,черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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