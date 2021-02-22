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Ручка поставляется в новой подарочной коробке в комплекте с одним стержнем синего цвета и гарантийным талоном с инструкцией.

Ручка-роллер PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025444 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.