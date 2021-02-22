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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки на кольцах Brauberg Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы

Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы

Артикул: 310980
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  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 1
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 2
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 3
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 4
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 5
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 6
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 7
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 8
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 9
  • Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 10
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 1
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 2
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 3
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 4
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 5
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 6
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 7
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 8
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 9
Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - фото 10
240 руб. 
Купить
Артикул: 310980
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Папка стандартного формата А4 вмещает до 500 листов. Изготовлена из плотного картона с покрытием ПВХ толщиной 2 мм с гладкой фактурой. Допускается влажная обработка поверхности. Внутренняя сторона обложки снабжена прозрачным карманом. Для идентификации имеется бумажный корешок. Ширина корешка составляет 75 мм. Папка оснащена двумя кольцами, которые обеспечивают надежное хранение документов. В неё можно вставить файлы или проколотые дыроколом листы и, при необходимости, заменить их на другие.

Каждая солидная компания или организация должна иметь папку на кольцах BRAUBERG. Приобрести ее можно в нашем интернет-магазине.



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Папка на 2 кольцах BRAUBERG, картон/ПВХ, 75мм, красная, до 500 листов (удвоенный срок службы - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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