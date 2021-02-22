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Обложка для паспорта натуральная кожа галант, PASSPORT, красная, BRAUBERG

Артикул: 310969
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  • Обложка для паспорта натуральная кожа галант, PASSPORT, красная, BRAUBERG - фото 1
  • Обложка для паспорта натуральная кожа галант, PASSPORT, красная, BRAUBERG - фото 2
  • Обложка для паспорта натуральная кожа галант, PASSPORT, красная, BRAUBERG - фото 3
Обложка для паспорта натуральная кожа галант, PASSPORT, красная, BRAUBERG - фото 1
Обложка для паспорта натуральная кожа галант, PASSPORT, красная, BRAUBERG - фото 2
Обложка для паспорта натуральная кожа галант, PASSPORT, красная, BRAUBERG - фото 3
240 руб. 
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Артикул: 310969
В наличии
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БрендBrauberg
Тип товара

Модель выполнена из натуральной кожи "галант" глубокого красного цвета, что подчеркнет стиль и изысканный вкус обладателя. Украшена тисненой надписью "PASSPORT", края прострочены. Снабжена противокражным элементом. На внутреннем развороте расположены два кармана из прозрачного пластика. Благодаря компактным размерам 97х138 мм удобно всегда носить с собой. Упакована в пакет с европодвесом.

Данный товар обладает высоким качеством по приемлемой цене.

Чтобы паспорт всегда имел аккуратный вид, нужно обязательно приобрести для него обложку, которая могла бы его защитить от всех механических повреждений. С этой задачей справится обложка для паспорта BRAUBERG! Покупайте статусный аксессуар в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Обложка для паспорта натуральная кожа галант, PASSPORT, красная, BRAUBERG - стоимость товара 240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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