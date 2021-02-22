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Главная Канцтовары Товары для школы Рюкзаки, ранцы, сумки Юнландия Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см

Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см

Артикул: 310967
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  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 1
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 2
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 3
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 4
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 5
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 6
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 7
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 8
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 9
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 10
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 11
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 12
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 13
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 14
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 15
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 16
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 17
  • Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 18
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 1
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 2
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 3
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 4
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 5
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 6
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 7
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 8
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 9
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 10
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 11
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 12
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 13
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 14
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 15
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 16
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 17
Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - фото 18
1 490 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310967
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Жесткокаркасный ранец выполнен из прочного износостойкого полиэстера. Ранец состоит из одного просторного отделения, 1 переднего и 2 боковых карманов.

Специальная форма спинки с анатомическими спонжевыми панелями способствует равномерному распределению нагрузки на спину и формированию правильной осанки.

Внутренние разделители для книг и тетрадей в основном отделении позволяют правильно организовать пространство в ранце. Еще одна удобная опция - вкладыш для заполнения расписания уроков и контактной информации школьника на внутренней стенке крышки ранца.

Ранец имеет удобную прорезиненную ручку для переноски.

Уплотненное рельефное дно из эргономичного материала EVA сохраняет устойчивость, жесткость и функциональность ранца, при этом не утяжеляя его. Рельефная структура материала позволяет сохранить устойчивость даже на неровной поверхности.

В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку, термос или зонт.

Рюкзак имеет специальное кольцо для крепления брелока, бейджика или школьного пропуска.

Оптимальный размер ранца, мягкие регулируемые по длине лямки и вес 850 грамм полностью удовлетворяют потребности ученика начальной школы. Светоотражающие элементы со всех сторон ранца обеспечивают безопасность на дороге в темное время суток.

Яркая этикетка расположена на ручке ранца, делая его более заметным на полке магазина, а информация в ней отражает главные потребительские свойства, помогая покупателю принять решение о покупке.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Ранцы ЮНЛАНДИЯ - высокое качество, яркий дизайн, средний ценовой сегмент, забота о развитии детей. Закажите ранец ЮНЛАНДИЯ прямо сейчас и убедитесь в этом сами! Талант - всегда открытие!



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Ранец ЮНЛАНДИЯ WISE для начальной школы, Pretty bunny, 37х29х15 см - по цене 1490 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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