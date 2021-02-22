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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Юнландия Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм

Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм

Артикул: 310921
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  • Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 1
  • Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 2
  • Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 3
  • Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 4
  • Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 5
  • Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 6
  • Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 7
  • Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 8
  • Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 9
Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 1
Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 2
Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 3
Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 4
Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 5
Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 6
Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 7
Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 8
Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - фото 9
420 руб. 
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Артикул: 310921
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Данная бумага окрашивается непосредственно в процессе изготовления, то есть тонируется в массе. В бумажную массу добавляются красители, что делает ее цвет стойким и одинаковым как на поверхности, так и на срезе. Благодаря такой бумаге любые объемные поделки будут выглядеть ярко и красиво.

Набор цветной бумаги плотностью 80 г/м2 включает 100 листов формата А4 10-ти различных цветов. Листы скреплены между собой специальной клейкой основой. Именно при таком типе скрепления они очень легко и ровно отрываются. В любой момент ребенок может аккуратно вытащить нужный лист и приступить к любимому занятию. Набор упакован в полиэтиленовый пакет с липким краем.

Цветная бумага – это самый доступный и универсальный материал для детского творчества. Спешите приобрести цветную бумагу ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм - стоимость товара 420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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