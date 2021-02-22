Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 18 цветов, шестигранные, высокое качеств

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Внешне акварельные карандаши похожи на обыкновенные цветные карандаши. Их стержень представляет собой прессованную акварель, он не крошится и очень напоминает стержень воскового карандаша. Рисовать акварельными карандашами можно на любой бумаге.
Акварельные карандаши имеют лакированный деревянный корпус с шестигранной формой сечения. Легко затачиваются, обладают ударопрочным грифелем с диаметром 3 мм.
Данные карандаши относятся к эконом-сегменту, но в то же время отличаются высоким качеством.
Акварельные карандаши - отличный выбор для тех, кто хочет рисовать в дороге, в кафе, на отдыхе. Они не занимают много места в сумке и часто более удобны для быстрых цветных зарисовок, нежели дорожный набор акварели. Покупайте акварельные карандаши BRAUBERG в нашем интернет-магазине!
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв