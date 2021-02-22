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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Принадлежности для черчения Brauberg Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом

Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом

Артикул: 310866
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  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 1
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 2
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 3
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 4
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 5
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 6
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 7
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 8
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 9
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 10
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 11
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 12
  • Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 13
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 1
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 2
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 3
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 4
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 5
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 6
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 7
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 8
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 9
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 10
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 11
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 12
Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - фото 13
170 руб. 
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Артикул: 310866
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

В состав готовальни входят 3 предмета: - циркуль; - точилка; - пенал с запасным грифелем. Циркуль длиной 125 мм имеет несгибаемые штанги. Изготовлен из металла, дополнительный цвет элементов - зеленый. Поставляется в пластиковом пенале с европодвесом.

С готовальнями BRAUBERG "Klasse" чертежные работы станут проще, чем когда-либо! Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!



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Готовальня BRAUBERG Klasse, 3 предмета: циркуль 125 мм, точилка, грифель, пенал с подвесом - данный товар вы можете купить по цене 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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