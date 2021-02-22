Клейкие WASHI-ленты д/декора с фольгой ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО, 15мм*3м, 7шт, рисовая бумага, ОСТРОВ

В наборе содержится 7 бумажных лент черного цвета с различными рисунками из золотистой фольги, каждая из которых намотана на пластиковую втулку. Ширина ленты 15 мм позволяет наклеить её даже на небольшие поделки, а длина 3 м даёт большой простор для творчества.

Необходимое количество ленты можно легко оторвать рукой или отрезать ножницами, самоклеящаяся основа упрощает фиксацию лент на любых поверхностях.

Товар относится к среднему ценовому сегменту.

Бумажные клейкие ленты с фольгированием - это изящный вариант декора фотоальбомов, различных изделий, подарочной упаковки и даже предметов интерьера. Ленты ОСТРОВ СОКРОВИЩ - блестящее украшение по доступной цене!