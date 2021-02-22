Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Данный картон окрашивается непосредственно в процессе изготовления, то есть тонируется в массе. В бумажную массу добавляются красители, что делает цвет картона стойким и одинаковым как на поверхности, так и на срезе. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Обладает плотностью 180 г/м2. Внутренний блок состоит из 48 листов формата А4 и 12 цветов.
Листы цветного картона ЮНЛАНДИЯ скреплены между собой специальной клейкой основой. Именно при таком типе скрепления они очень легко и ровно отрываются. В любой момент ребенок может аккуратно вытащить нужный лист и приступить к любимому занятию.
Цветной картон – это самый доступный и универсальный материал для детского творчества. Спешите приобрести цветной картон ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!
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