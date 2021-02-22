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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Настольные аксессуары Brauberg Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый

Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый

Артикул: 310677
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  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 1
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 2
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 3
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 4
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 5
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 6
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 7
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 8
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 9
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 1
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 2
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 3
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 4
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 5
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 6
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 7
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 8
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - фото 9
310 руб. 
Купить
Артикул: 310677
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Выполнен в сером цвете, с одним отделением и с табличкой для маркировки. Предназначен для хранения бумаг формата А4. Изготовлен из прочного полистирола. Представляет собой устойчивую неразборную конструкцию с сетчатыми боковыми поверхностями. Размеры: высота - 290 мм, ширина - 95 мм, глубина - 255 мм.

Вертикальный лоток для бумаг BRAUBERG обеспечит порядок среди бумаг! Спешите приобрести все для организации рабочего места в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Office, 255х95х290 мм, серый - по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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