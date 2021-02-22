Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера

В серии "Умные многоразовые карточки" представлены учебные пособия для тренировки умений и навыков, которые школьники с 1 по 4 классы получают на уроках. Каждое из пособий предлагает ученикам отработать самые трудные темы по русскому языку, математике и английскому языку.

Специальное покрытие карточек и волшебный фломастер позволяют писать и стирать написанное столько раз, сколько потребуется.