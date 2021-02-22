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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Блокноты, записные книжки и тетради Bruno Visconti Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10

Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10

Артикул: 310596
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  • Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 1
  • Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 2
  • Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 3
  • Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 4
  • Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 5
  • Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 6
  • Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 7
  • Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 8
Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 1
Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 2
Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 3
Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 4
Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 5
Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 6
Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 7
Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - фото 8
370 руб. 
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Артикул: 310596
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBruno Visconti
Тип товара

Основная часть внутреннего блока разлинована в клетку, также блокнот имеет
12 чистых листов для набросков и 8 отрывных листов для заметок. Первый лист предназначен для занесения личных данных о владельце.

Размер изделия, мм: 141х216 мм.
Обложка (размер): 141х216 мм.
Блок (размер): 140х210 мм.



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Бизнес-Блокнот А5 100л., твердая обложка, под кожу VELVET, на резинке, BV, Сиреневый, 3-525/10 - стоимость товара 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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