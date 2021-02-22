Клейкие WASHI-ленты д/декора СЕРДЦА, 15мм*3м, 7цв, рисовая бумага, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Остров Сокровищ
|Тип товара
В наборе содержится 7 бумажных лент с романтическими дизайнами на полупрозрачной клеевой основе, каждая из которых намотана на пластиковую втулку. Ширина ленты 15 мм позволяет наклеить её даже на небольшие поделки, а длина 3 м даёт большой простор для творчества.
Необходимое количество ленты можно легко оторвать рукой или отрезать ножницами, нет необходимости в использовании клея для её фиксации. На поверхность ленты можно нанести надпись.
Товар относится к среднему ценовому сегменту.
Бумажные клейкие ленты - это изящный вариант декора фотоальбомов, различных изделий, подарочной упаковки и даже предметов интерьера. Ленты ОСТРОВ СОКРОВИЩ - яркое и привлекательное украшение по доступной цене!
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