Бумага офисная А4, класс B, SVETOCOPY PREMIUM, 80 г/м, 500л, International Paper, бел. 16

SvetoСopy – бренд №1 в категории «Бумаги для офиса», а каждый второй потребитель офисной бумаги на вопрос о знании марок первой называет SvetoCopy*. Производитель, компания International Paper, является одним из ведущих мировых лидеров в своей области. Бренд появился на рынке в 1996 году, и SvetoCopy стала первой офисной бумагой, которая производится в России, а не импортируется из-за границы.

SvetoCopy Premium премиальная белая бумага в абсолютно черной пачке. Она относится к категории качества «B», производится с использованием технологии ColorLok® и обладает высоким уровнем белизны - 162%.

SvetoCopy Premium можно доверить самые важные документы и договоры, организовать эффективную работу руководителя. Бумага подходит для всех видов офисного оборудования и гарантирует премиальное качество отпечатков, которое поможет поддержать имидж и престиж вашего бизнеса.

* Источник: исследование IPSOS «Оценка здоровья брендов», 2017