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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Настольные аксессуары Brauberg Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый

Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый

Артикул: 310566
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  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 1
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 2
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 3
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 4
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 5
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 6
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 7
  • Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 8
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 1
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 2
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 3
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 4
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 5
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 6
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 7
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - фото 8
260 руб. 
Купить
Артикул: 310566
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Изготовлен из прочного полистирола и имеет 1 отделение. Размер (ГхШхВ) - 245х70х295 мм. Обладает прочной сетчатой поверхностью и устойчивой конструкцией, благодаря которой является удобным для хранения объемных документов.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Спешите приобрести вертикальный лоток BRAUBERG "Standard" для комфортной организации рабочего места в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Лоток вертикальный для бумаг BRAUBERG Standard, 245х70х295 мм, тонированный серый - купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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