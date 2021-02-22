Безмен электронный Beurer LS10 белый

Если вы хотите чувствовать себя уверенно, находясь на рынке или в поездке, приобретите портативные электронные весы-безмен. Если вы хорошая хозяйка, и делаете домашние заготовки на зиму, вам просто необходимы цифровые весы-безмен для точного взвешивания продуктов. Если вы заядлый дачник или рыбак, вам тоже не обойтись без удобных электронных весов. Модель весов очень компактная, имеет современный дизайн и выполнена из нержавеющей стали. Чтобы определить массу груза, нужно прикрепить его с помощью прочного капронового ремня с застёжкой-карабином. Показания высвечиваются на ярком ЖК-дисплее. Электронный прибор имеет встроенный фонарик. Максимально допустимая масса груза - 50 кг.