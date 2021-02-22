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Безмен электронный Beurer LS10 белый

Артикул: 310513
  • Безмен электронный Beurer LS10 белый - фото 1
  • Безмен электронный Beurer LS10 белый - фото 2
  • Безмен электронный Beurer LS10 белый - фото 3
  • Безмен электронный Beurer LS10 белый - фото 4
Безмен электронный Beurer LS10 белый - фото 1
Безмен электронный Beurer LS10 белый - фото 2
Безмен электронный Beurer LS10 белый - фото 3
Безмен электронный Beurer LS10 белый - фото 4
1 790 руб. 
2 238 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 310513
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БрендBeurer
Тип товараЭлектронный безмен
ДисплейLCD
Единицы измерения весафунты, унции, килограммы
Индикацияперегрузки
Комплектациявесы, съемный ремень для взвешивания длиной 22,5 см с застежкой-карабином, элемент питания LR44 - 3 шт., руководство пользователя
Максимальная нагрузка50 кг
Размеры (ДхШхТ)13,8х5,5х3,2 см
Функцииавтоматическое выключение
Шаг измерения50 г
Если вы хотите чувствовать себя уверенно, находясь на рынке или в поездке, приобретите портативные электронные весы-безмен. Если вы хорошая хозяйка, и делаете домашние заготовки на зиму, вам просто необходимы цифровые весы-безмен для точного взвешивания продуктов. Если вы заядлый дачник или рыбак, вам тоже не обойтись без удобных электронных весов. Модель весов очень компактная, имеет современный дизайн и выполнена из нержавеющей стали. Чтобы определить массу груза, нужно прикрепить его с помощью прочного капронового ремня с застёжкой-карабином. Показания высвечиваются на ярком ЖК-дисплее. Электронный прибор имеет встроенный фонарик. Максимально допустимая масса груза - 50 кг.


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