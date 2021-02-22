Безмен электронный Tefal LK2000V0

Легкий безмен подойдет как для взвешивания продуктов дома, так и в любой поездке. Приятный корпус с ЖК-дисплеем и сенсорным управлением обеспечивает простоту и удобство использования, где бы вы ни находились. Благодаря специальной петле для подвешивания вы сможете взвесить все, что не могли раньше: крупные овощи, мясо, рыбу, крупногабаритные предметы. Теперь вы можете узнать вес практически всего, что вас окружает, с точностью до 50 г.