Безмен электронный Tefal LK2000V0

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Tefal
|Тип товара
|Электронный безмен
|Дисплей
|LCD
|Единицы измерения веса
|фунты, килограммы
|Индикация
|перегрузки, заряда батареи
|Максимальная нагрузка
|40 кг
|Размеры (ДхШхТ)
|14х12х3 см
|Функции
|автоматическое выключение, тарокомпенсация
|Шаг измерения
|50 г
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