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Описание товара скоро будет готово, просто КотоФото ещё не успели сделать фото. Но он уже в наличии — заказывайте смело :)

Велотренажер Belberg BE-07 - стоимость товара 5090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.