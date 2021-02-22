Блендер погружной Redmond RHB-2980 черный/серебристый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Redmond
|Тип товара
|Блендеры
|Вакуумное смешивание
|нет
|Материал корпуса
|пластик
|Тип
|погружной
|Режимы скорости
|плавная регулировка скорости
|Работа от аккумулятора
|нет
|Основной цвет
|черный
|Насадки
|S-образный нож, насадка-блендер, насадка-венчик
|Мощность, Вт
|1200
|Материал погружной части
|металл
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|14100
|Вакуумный насос
|нет
|Комплектация
|блок электродвигателя, S-образный нож, насадка-блендер, насадка-венчик, чаша измельчителя с крышкой, стакан для смешивания, руководство по эксплуатации
|Количество скоростей
|5
|Емкость мерного стакана, л
|0,6
|Емкость измельчителя, л
|0,5
|Дополнительный цвет
|серебристый
|Дисплей
|нет
|Управление
|электромеханическое
|Длина сетевого шнура
|1,2 м
|Вес, кг
|1,4
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