Блендер погружной Redmond RHB-2980 черный/серебристый

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Многофункциональный блендер REDMOND RНВ-2980 «3 в 1» сократит время подготовки ингредиентов для любимых блюд и напитков. Комплектные сменные насадки позволяют RHB-2980 выполнять функции сразу трех приборов: погружного блендера, миксера и измельчителя. Поэтому с помощью одного прибора вы с легкостью можете сделать крем-супы, пюре, приготовить воздушный омлет, измельчить орехи, травы, овощи, мясо и рыбу для вторых блюд, супов, салатов и десертов.

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