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Съемный кувшин из высококачественного пластика объемом 1.5 л. Двусторонняя шкала уровня наполнения. 2 скоростных режима. Импульсный режим. Стальной нож с 4 лезвиями. Специальное отверстие в крышке для добавления ингредиентов в процессе работы. Специальная форма ножей для эффективного перемешивания. Съемная крышка. Прорезиненные нескользящие ножки. Удобен в применении и очистке.

Блендер стационарный Polaris PTB 0207 белый/оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.