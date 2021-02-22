Блендер стационарный Gorenje B800ORAW белый

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Нож из нержавеющей стали легко измельчает даже лед и никогда не разочаровывает. Высокая скорость вращения в сочетании со специальной формой кувшина, изготовленного из тритана, направляет ингредиенты вниз для идеального смешивания. Кнопки управления находятся на одном уровне с поверхностью корпуса в обрамлении элегантной светодиодной окантовки. Выберите кнопками одну из трех скоростей или импульсный режим.

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