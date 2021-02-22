Блендер стационарный Philips HR2102/90 черный

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Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт. Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи! С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки. Безопасное использование: понятный индикатор блокировки оповещает о готовности прибора приступить к работе.

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