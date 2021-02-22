Блендер погружной Gorenje HB600ORAW белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Gorenje
|Тип товара
|Блендеры
|Вакуумное смешивание
|нет
|Вакуумный насос
|нет
|Управление
|механическое
|Тип
|погружной
|Режимы скорости
|импульсный режим, турборежим
|Работа от аккумулятора
|нет
|Основной цвет
|белый
|Насадки
|нож с четырьмя лезвиями
|Мощность, Вт
|600
|Материал погружной части
|металл
|Материал корпуса
|пластик, металл
|Количество скоростей
|2
|Дополнительный цвет
|серебристый
|Дисплей
|нет
|Функции и особенности
|колка льда
|Отсек для сетевого шнура
|нет
|Прочее
|прорезиненная рукоятка
|Вес, кг
|0,9
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