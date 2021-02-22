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Блендер REDMOND RHB-2976 – это многофункциональная компактная мультисистема «9 в 1», способная заменить целый арсенал кухонной техники: блендер, миксер, измельчитель, универсальную овощерезку. Помимо комплекта базовых насадок модель RHB-2976 снабжена особыми насадками для приготовления пышного пюре, измельчения картофеля для драников и нарезки продуктов кубиками.

Блендер погружной Redmond RHB-2976 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.