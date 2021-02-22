Блендер погружной Redmond RHB-2974 белый

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Блендер RHB-2974 – универсальный прибор «6 в 1» для взбивания, блендирования, измельчения и терки, а также нарезки продуктов для самых разных блюд. Модель оснащена расширенным набором сменных насадок. Помимо стандартных для мультисистем насадок венчика, блендера, измельчителя и шинковки в комплект входят насадка для нарезки кубиками и приготовления драников.

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