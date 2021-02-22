Блендер погружной Redmond RHB-2974 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Redmond
|Тип товара
|Блендеры
|Вакуумное смешивание
|нет
|Материал корпуса
|пластик
|Управление
|механическое
|Тип
|погружной
|Режимы скорости
|плавная регулировка скорости, турборежим
|Работа от аккумулятора
|нет
|Основной цвет
|белый
|Насадки
|насадка-блендер, насадка-венчик, для нарезки кубиками, для шинковки/терки, для приготовления драников, s-образный нож (для большой и малой чаш), горизонтальный нож
|Мощность, Вт
|1300
|Материал погружной части
|металл
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|16000
|Вакуумный насос
|нет
|Комплектация
|блок электродвигателя, большая чаша с крышкой, малая чаша с крышкой, стакан для смешивания, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка для нарезки кубиками, насадка для шинковки/терки, насадка для приготовления драников, s-образный нож (для большой и малой чаш), горизонтальный нож, съемная втулка, толкатель, приспособление для очистки решетки, руководство по эксплуатации
|Емкость мерного стакана, л
|0,6
|Емкость мельнички, л
|0,5
|Емкость измельчителя, л
|2
|Дополнительный цвет
|серебристый
|Дисплей
|нет
|Функции и особенности
|отверстие для ингредиентов
|Длина сетевого шнура
|1 м
|Вес, кг
|3,1
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