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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Ластики и стирательные резинки Faber-Castell Ластик FABER-CASTELL Latex-Free, 37*25*7мм, белый, прямоугольный, синтет.каучук (40 шт.)

Ластик FABER-CASTELL Latex-Free, 37*25*7мм, белый, прямоугольный, синтет.каучук (40 шт.)

Артикул: 310452
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  • Ластик FABER-CASTELL Latex-Free, 37*25*7мм, белый, прямоугольный, синтет.каучук (40 шт.) - фото 1
  • Ластик FABER-CASTELL Latex-Free, 37*25*7мм, белый, прямоугольный, синтет.каучук (40 шт.) - фото 2
Ластик FABER-CASTELL Latex-Free, 37*25*7мм, белый, прямоугольный, синтет.каучук (40 шт.) - фото 1
Ластик FABER-CASTELL Latex-Free, 37*25*7мм, белый, прямоугольный, синтет.каучук (40 шт.) - фото 2
680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310452
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендFaber-Castell
Тип товара

Имеет удобную прямоугольную форму и не оставляет следов на бумаге. Цвет: белый. Размер - 37х25х7 мм. Обеспечивает легкое и чистое стирание. Качественный ластик FABER-CASTELL в нашем интернет-магазине по выгодным ценам!



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Ластик FABER-CASTELL Latex-Free, 37*25*7мм, белый, прямоугольный, синтет.каучук (40 шт.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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