Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.)

У основания мордочки можно держать листочки с напоминаниями, календарики, наклейки и т.д. Подставку легко очищать от пыли - достаточно промыть под проточной водой и дать высохнуть. Материал - высококачественный пластик. Размер - 6х8х13,5 мм. Поставляется без наполнения в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора).

Данный товар относится к эконом-сегменту.

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