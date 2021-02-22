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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Чернографитные карандаши Юнландия Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.)

Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.)

Артикул: 310398
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  • Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 1
  • Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 2
  • Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 3
  • Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 4
  • Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 5
  • Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 6
  • Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 7
  • Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 8
Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 1
Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 2
Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 3
Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 4
Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 5
Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 6
Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 7
Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - фото 8
680 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310398
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Шестигранная форма сечения корпуса позволяет не скатываться карандашу с поверхности стола во время занятий рисованием. Имеет эластичный пластиковый корпус ассорти. Грифель диаметром 2,05 мм имеет твердость HB и отличается прочностью, не образует острых краев в случае разлома. Карандаш заточен, снабжен ластиком и поставляется в картонной коробке.

Данный товар готов радовать пользователей отличным качеством по привлекательной цене.

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Самовывоз невозможен
Карандаш чернографитный ЮНЛАНДИЯ, 1 шт., НВ, пластиковый, корпус ассорти, с резинкой (200 шт.) - купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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