Клейкая лента 12мм х 33м НЕВИДИМАЯ, BRAUBERG, матовая, европодвес (20 шт.)

Имеет гарантированную длину 33 м и ширину 12 мм и обладает высокой клеящей способностью. Отличается прозрачностью и прочностью 35 мкм. Невидимая и матовая. Не скручивается и не желтеет со временем. Для производства канцелярских лент используется сырьё с клеем на основе акриловой эмульсии. Поставляется в картонной коробке.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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