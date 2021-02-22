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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Brauberg Тетрадь предметная BLACK & BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.)

Тетрадь предметная BLACK & BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.)

Артикул: 310356
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  • Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 1
  • Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 2
  • Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 3
  • Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 4
  • Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 5
  • Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 6
  • Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 7
Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 1
Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 2
Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 3
Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 4
Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 5
Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 6
Тетрадь предметная BLACK &amp; BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - фото 7
810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310356
В наличии
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БрендBrauberg
Тип товара

Тетрадь 48 листов "Русский язык", формат А5 (165х205 мм). Изготовлена из высококачественной офсетной бумаги плотностью 60 г/м2, белизной 100%. Листы соединены скобами. Линовка блока - в линейку, поля красные. Обложка выполнена из мелованного картона в тематике соответствующего предмета. Благодаря глянцевому лаку краски на изображении становятся более яркими и насыщенными, исключается возможное истирание рисунка. В справочном материале собраны основные подсказки по школьному предмету для учащихся.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Краткий справочник всегда под рукой благодаря предметной тетради по русскому языку BRAUBERG из серии "BLACK & BRIGHT"! Спешите приобрести товары для школы в нашем интернет-магазине!



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Тетрадь предметная BLACK & BRIGHT 48л, глянцевый лак, РУССКИЙ ЯЗЫК, линия, подсказ, BRAUBERG (20 шт.) - по цене 810 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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